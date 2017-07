Depois de denúncia anônima, policiais prendem dois homens um de 24 e o outro de 25 anos, tentando arremessar drogas e um narguilé em Presídio de Segurança Média. Os homens foram presos na manhã de desta segunda – feira (3) em Três Lagoas - a 328 km de Campo Grande.

A PM (Polícia Militar) recebeu a denúncia que dois indivíduos estariam indo até o presídio para jogar drogas dentro do complexo. Com essas informações os militares monitoraram uma mata que fica ao lado da muralha do da penitenciária. Após 30 minutos de espera, os PM’s avistaram dois indivíduos indo em direção ao muro, sendo que cada um deles estava carregando uma sacola plástica.

Os policiais então abordaram os homens, nas sacolas foram encontrados tabletes de maconha totalizando 500 gramas e metade de um narguilé. Um dos autores, de 24 anos, tinha um mandado de prisão em aberto. Os indivíduos foram presos e conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.