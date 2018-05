Dois são presos com droga após caminhonete capotar na BR

Dupla estava com munições de pistola, um rádio transmissor e mais de mil kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu dois homens identificados como Clayton Ferreira de Figueiredo, 20 anos, e Klebio Junior Moraes dos Santos, 26 anos, após capotarem a caminhonete na BR-262, em Sidrolândia.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu a informação que ocupantes de uma caminhonete S-10 estariam armado. No km 355, a equipe viu o veículo e deu ordem de parada, mas eles tentaram fugir em alta velocidade. A PRF iniciou a perseguição, quando a cinco quilômetros a frente o veículo capotou às margens da estrada.

Os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram detidos. No veículo, a polícia encontrou um rádio transmissor instalado no porta-luvas, 47 munições de pistola calibre .45, além de 1.178 quilos de maconha e 60 quilos de Skank – substância cinco vezes mais forte que a maconha. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionada para prestar atendimento aos bandidos que sofreram escoriações.

Ambos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, onde responderão por tráfico de drogas, receptação e associação de pessoas ao tráfico. A droga foi levada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).