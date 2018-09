Nos últimos dias, dois trabalhadores morreram durante o trabalho em duas unidades do Frigorífico JBS em Mato Grosso do Sul. Um dos casos ocorreu em Nova Andradina e o outro em Sidrolândia.

A empresa emitiu notas de lamentando em ambos os casos afirmando que as causas dos acidentes serão apuradas.

Segundo o site Nova News, com relação ao caso ocorrido em Nova Andradina aconteceu na quinta-feira (20) e a vítima foi Ivan Gomes de Lima, de 42 anos, ele foi atingido por uma porta que saiu do trilho. Ele trabalhava em outro setor, mas que estava atuando na expedição da carne em substituição a outro funcionário, ao manusear a porta, a estrutura teria saído do trilho e atingido o trabalhador.

Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu na sexta-feira (21).

Em Sidrolândia o manobrista Ademir José de Souza morreu esmagado quando um contêiner caiu sobre a cabine da carreta em que o trabalhador estava.

O acidente aconteceu quando Ademir manobrava no pátio de estacionamento do frigorífico, e um contêiner que era transportado por outro veículo pendeu para o lado direito, caindo sobre a cabine, onde estava a vítima.

Com o peso do contêiner, a cabine da carreta foi esmagada, antes que o manobrista saísse. Testemunhas ainda tentaram abrir a porta do veículo, mas Ademir já estava morto, preso entre as ferragens.