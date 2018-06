Dólar terminou semana com valorização de 2,68%, cotado a R$ 3,767

A alta do dólar foi fortemente influenciada pelo anúncio da saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras

O dólar comercial encerrou o pregão desta sexta-feira (1º), com alta de 0,8%, cotado a R$ 3,767. No acumulado da semana, a moeda norte-americana se valorizou 2,68% frente ao real. Na máxima do dia, a moeda dos Estados Unidos chegou a ficar em R$ 3,771.

A alta do dólar foi fortemente influenciada pelo anúncio da saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras, efeito que também se refletiu sobre as ações preferenciais da companhia, que chegaram a cair quase 14,8%.

O índice Ibovespa, principal indicador de negócio da Bolsa de Valores no país, terminou o dia com leve alta de 0,64%, com 77.239 pontos.