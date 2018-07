Domingo animal: bombeiros resgatam dois animais em região urbana

Neste domingo (8), o soldados do Corpo de Bombeiros de Corumbá realizaram a captura de dois animais no perímetro urbano da "Cidade Branca". Um tamanduá mirim foi capturado no aeroporto e uma jiboia no meio de uma das movimentadas avenidas do centro, ambos não estavam feridos e foram soltos em área de preservação.

O primeiro animal a ser resgatado foi o tamanduá mirim, que foi encontrado às 11h30, na rua Santos Dumont, em frente ao saguão do aeroporto da cidade. Os militares fizeram a captura do animal que não apresentava lesões e o soltaram em área de proteção ambiental, distante da área urbana.

Algumas horas depois as viaturas foram acionadas para comparecer a avenida Gaturama esquina com avenida Nossa Senhora Candelária, onde uma jiboia estava no meio da pista. No local, a guarnição fez a contenção e captura da cobra de aproximadamente dois metros de comprimento. Após a captura o ofídio também foi solto em área de proteção ambiental.