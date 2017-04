Domingo de Páscoa tem previsão de chuva em MS

O Domingo de Páscoa (16) será de tempo nublado com previsão de chuva em Mato Grosso do Sul. Na Capital a previsão é de tempo parcialmente nublado.

As temperaturas variam bastante neste feriado. Em Campo Grande a temperatura mínima de 23°C e máxima de 32°C. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 20°C e máxima pode chegar a 37°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o sistema frontal formado atua no sul do Brasil e provoca pancadas de chuva sobre o sul do MS e pancadas isoladas no restante do estado à tarde.