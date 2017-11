Domingo de tempo instável em todo o Estado

Com temperaturas baixas e muito vento em quase todas as regiões

Neste domingo as temperaturas caem acentuadamente e ainda ocorrem pancadas de chuva em todo estado, com maior intensidade no sul, sudeste e centro do estado. Com temperaturas que variam de 30ºC a 17ºC.

Na Capital o tempo também será instável com temperaturas que variam de 26ºC a 19ºC, com intensidade de ventos moderada e grande probabilidade de chuva.

Na segunda-feira a nebulosidade diminui no decorrer do dia, mas com o aquecimento e a umidade existente na região, ainda ocorrem pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente à tarde. Na terça-feira no centro sul e leste do estado o dia será de pouca nebulosidade, nas demais regiões ainda ocorrem pancadas de chuva de forma mais isolada.