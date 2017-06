No domingo (11), deve ser de geada no extremo sul do estado, com o intenso resfriamento a noite.

Durante o dia, o sol predomina e a temperatura se eleva mais significativamente, mas voltam a diminuir rapidamente com o pôr do sol e a perda de calor gerado pela baixa umidade e pouca nebulosidade.

Na Capital, a mínima deve ser de 9°C e a máxima de 25°C. No interior a máxima é de 29°C e mínima de 5°C.