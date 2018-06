Domingo segue ensolarado em todo MS

Sol com variação de nuvens no centro-oeste, mas sem chuva. Temperatura elevada e baixa umidade do ar à tarde em toda a região.

Neste domingo (24), em Campo Grande, o sol permanece com algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.

Já em Dourados, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.

Na cidade de Corumbá, o dia permanece com sol e algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

Em Três Lagoas, terá sol e algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 33ºC.

Ponta Porã permanece com dia de sol com algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.

No município de Coxim, o sol permanece com muitas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.