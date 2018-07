O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a baixa umidade relativa do ar neste domingo, no período da tarde, em Mato Grosso do Sul. A umidade deve ficar abaixo dos 20%.

O período de estiagem, a baixa umidade e as temperaturas elevadas também favorecem à elevação do índices de inflamabilidade.

A máxima em Campo Grande será de 33°C e mínima de 18°C. No estado, a máxima deve atingir os 35°C e a mínima de 13°C.