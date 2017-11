Domingo será de pancadas de chuvas, aponta previsão

A previsão do tempo para este domingo (26) é de pancadas de chuvas. Chove forte, especialmente no sudoeste, centro e sul do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu permanecerá nublado com pancadas de chuvas na Capital.

As temperaturas caem entre domingo e segunda-feira. No Mato Grosso do Sul será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer da tarde.

A mínima para Campo Grande é de 24ºC e máxima de 29ºC. No interior do estado a mínima é de 20ºC e a máxima pode chegar até 34ºC.