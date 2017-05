O dia será de tempo nublado e temperaturas amenas neste domingo (21), em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades permanecem ativas com a frente fria, embora enfraquecida e oscilando pelo Estado.

No Estado a temperatura mínima prevista é de 14° C e a máxima não deve passar de 28°C. Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 19ºC e a máxima pode chegar a 24ºC, com umidade relativa do ar entre 65% e 95%.