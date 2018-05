Domingo será gelado em Mato Grosso do Sul

A manhã deste domingo (20) será de muito frio em Mato Grosso do Sul, com formação de geada. E o frio só vai ganhando força no decorrer do domingo, apesar do predomínio de sol a tarde será fria.

De acordo com o INMET - Instituto Nacional de Meteorologia o céu ficará entre parcialmente nublado a claro, com possibilidade de formação de geadas no sul do estado.

Na capital o céu ficará parcialmente nublado, e os termômetros devem marcar temperaturas entre 21°C a 10°C.

Confira a temperatura para algumas das cidades de MS: