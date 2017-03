Campo Grande passa a contar a partir de hoje com um restaurante que promete trazer toda a sofisticação da culinária europeia aliada com ingredientes regionais. A inauguração do Domus Bistrot acontece nesta quarta-feira (15) para convidados e a partir de manhã o espaço já estará aberto para os clientes.

Segundo o chef André Nardo, formado pela renomada faculdade de gastronomia Le Cordon Bleu, a ideia é proporcionar uma experiência única. “Quero apresentar a cozinha europeia de verdade, mas priorizando produtos locais. Além disso, nossos produtos serão artesanais. As massas servidas serão preparadas no dia e nossas verduras serão orgânicas”, explica.

Entre os pratos em que o chef aposta, estão os feitos com pato e a moqueca desconstruída de pintado, além de uma costela com musseline de mandioquinha.

André ainda explica que o Domus Bistrot pretende levar sofisticação aos clientes desde a culinária, passando pelo ambiente do restaurante, que apesar de pequeno - o espaço comporta 54 pessoas – não deixa de lado o requinte e a elegância.

Serviço

O Domus Bistrot está localizado na rua Antonio Maria Coelho, 2.699. O telefone para reservas é (67) 3201-0613.