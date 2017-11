Donald Trump inicia primeira viagem oficial à Ásia neste fim de semana

O presidente dos EUA desembarcará no Japão neste domingo (4) para a primeira etapa da viagem de 12 dias pela Ásia. A visita ao continente é a mais longa de um presidente norte-americano em mais de 25 anos.

Além do Japão, Donald Trump visitará Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. O tema mais importante da agenda é tratar da crise causada por repetidos testes nucleares feitos pela Coreia do Norte. Trump conversará com os líderes regionais em busca de uma frente unida para enfrentar a questão.

Em Pequim, o presidente deve pressionar a China, principal aliada dos norte-coreanos, a endurecer a postura contra o país.

No caminho para a Ásia, Trump e a primeira-dama Melania fizeram uma escala no Havaí e visitaram o memorial de Pearl Harbor, construído nas ruínas do navio USS Arizona. A embarcação foi atingida no ataque do Japão à ilha norte-americana no pacífico, durante a segunda guerra mundial.

Durante a estadia na Ásia, Trump pode ainda se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em meio aos encontros de cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), marcada para semana que vem, no Vietnã. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, informou que Washington e Moscou conversam para marcar a reunião, segundo a agência Reuters.