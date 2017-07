Dono de academia desmente autuação e diz que

O dono da academia Eficiente Personal Trainer, Joni Guimarães, 35 anos, desmente rumores de que seu estabelecimento tenha sido multado e fechado pelo Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) na manhã dessa segunda-feira (17). Tudo começou depois que uma pessoa denunciou uma placa dizendo que o anúncio da academia tinha conteúdo discriminatório.

A placa que incomodou o denunciante, está na esquina da Rua Rachid Neder com Arthur Jorge, no bairro Monte Castelo, próximo da Personal Traineer. O dizer que se tornou polemico diz: “ Cansado de ser feio e gordo? Seja só feio!”.

Joni viu sua placa se espalhar pela mídia e afirmou que não perdeu cliente e que movimento pode até aumentar. “Teve sites que disseram que fui multado e fechado, mas não é verdade. O Procon apenas veio aqui para analisar a placa, e conforme for eles pedirão para retira – la”, explicou.

“Não perdi cliente por causa disso, tem gente ligando aqui para se matricular, se eles vierem amanhã meu movimento vai aumentar. O povo está mais preocupado com o politicamente correto do que com outras coisas. Tem muito gordinho na mina academia que acharam legal a placa. Eu não tenho nada contra gordinhos, sem eles eu não teria meu negócio”, acrescentou.

Contradição

Ainda segundo o empresário, os agentes do Procon foram educados e dizem que irão analisar o anúnico para verificarem se houve ou não discriminação. Joni disse que a placa continua no lugar e será retirada quando for solicitado pelo órgão competente.

Mas segundo o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, o anúncio é considerado publicidade discriminatória e afronta as normas consumeristas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), é proibida a publicidade discriminatória de qualquer natureza.