Um dia depois de um jovem de 20 anos ser baleado em frente a uma casa noturna destinada ao público LGBTQs, na madrugada do último sábado (13), em Campo Grande. Depois que um homem ainda não identificado desceu do carro onde estava já com a arma em punho, gritou palavras de ódio dizendo "bando de viados" e logo depois efetuou disparos contra algumas pessoas.

O dono de uma outra casa noturna aqui da capital, publicou em sua rede social que o medo não pode vetar nossos direitos básicos, e fez uma solicitação junto as autoridades competentes, para que haja rondas mais intensivas de policiais em frente as casas noturnas destinadas ao público LGBTQ. Deko Giordan ainda disse "eles não vão nos calar" e encerrou o texto dizendo "vamos lutar juntos até isso acabar".

Em um comentário na publicação, uma mulher escreveu "aposto que assim como eu muitos estão receosos, infelizmente pelo cenário que se encontra nossa política".