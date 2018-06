Dono de cavalo que morreu abandonado é localizado

Policiais militares ambientais localizaram neste domingo (24), o proprietário de um cavalo que havia morrido abandonado em Batayporã. O idoso de 89 anos foi autuado pelos policiais pela segunda vez, por maus-tratos a animais

O proprietário do animal foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, sendo autuado por crime ambiental de maus-tratos. Ele recebeu multa de R$ 1 mil e terá direito de defesa, junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que é órgão que julgará a infração administrativa.

Abandono

No último sábado (23), a Polícia Militar Ambiental recebeu denúncia de que o animal estava abandonado no perímetro urbano, nas proximidades da Lagoa do Sapo. Quando os policiais chegaram ao local, perceberam que o cavalo já estava morto e segundo informações dos moradores, o bicho estava amarrado e abandonado, em situação de maus-tratos pela falta de alimento e água há cerca de três dias. O animal foi removido do local por funcionários da prefeitura.

Idoso tinha histórico de maus-tratos

É o segundo animal que o iidoso deixa morrer sem comida e água. Em 14 de março de 2016, ele deixou na mesma situação uma égua que morreu e os policiais conseguiram salvar apenas seu filhote que também estava abandonado e em situação de maus-tratos.