Na manhã de sexta-feira, policiais da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande foram acionados, pelo Centro de Operações Integradas (CIOPS), para atender ocorrência relativa a um incêndio urbano.

Segundo a PMA, no local, os policiais encontraram um Sargento do Corpo de bombeiros, que havia acionado o CIOPS, em razão da grande quantidade de fumaça, que exalava do terreno de uma empresa à Via Morena, no Bairro Amambai, prejudicando o trânsito e as pessoas.

A PMA verificou que o proprietário da empresa realizara limpeza no terreno, juntando restos de gramas e outros resíduos sólidos e queimara o material. A PMA autuou o empresário, de 57 anos, residente em Campo Grande, e aplicou multa de R$ 801,60.