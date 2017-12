Dono de lava jato é fuzilado na fronteira

O homem identificado como César Daniel Riquelme Cândia, de 29 anos, foi morto com vários tiros de fuzil na tarde deste domigo (3), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã.

Segundo o Porã News, César era dono de um lava jato na cidade paraguaia e estava em uma uma camionete Toyota Hilux quando pistoleiros, que também estavam em uma caminhonete, se aproximaram e começaram a atirar.

Os pistoleiros efeturaram vários disparos com de fuzil AK 47, e munições M4 e ponto 30. De acordo com o portal local, o dono do lava jato desceu do carro e tentou fugir, mas foi fuzilado.

De acordo com a Polícia Nacional paraguaia, o crime pode ser um acerto de contas entre integrantes de organizações criminozas que atuam na fronteira.