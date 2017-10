O empresário do ramo funerário, Anderson Ferreira de Souza, de 35 anos, dono da pax Anjos da Paz, afirmou não fazer parte do esquema de falsificação de atestados. O caso foi descoberto na terça – feira (17) depois que uma servidora do SVO (Serviço de Verificação de Óbito) encontrou irregularidades em um atestado de óbito. Segundo a polícia, a fraude movimentava R$ 500 por documento.

Depois da descoberta, no mesmo dia, o dentista, o dono e o funcionário da pax foram presos. “Eu não tenho nada a ver com isso, o meu funcionário foi designado a ir até o médico que nossa empresa trabalha para emitir o atestado. Mas ele não encontrou o médico e foi até esse dentista para que o mesmo fizesse o atestado”, explicou Ferreira.

“Nós pagamos R$ 300 para quem nos atende, meu funcionário pagou R$ 100 ao dentista. Meu funcionário foi demitido, ele era novo aqui na empresa, não sei se ele já fazia esse tipo de negócio”, acrescentou.

Ferreira disse que não conhece o dentista e nunca participou deste tipo de esquema, e que não pretende acionar a justiça contra seu ex-funcionário. Em um grupo que ela faz parte no whatsApp, o proprietário se diz inocente e agradece aos que confiaram nele e critica aqueles que fizeram acusações.

“Aos amigos que me ligaram prestando solidariedade estou agradecendo de coração [...] quem me conhece de verdade sabe que sou honesto [...]. Não foi eu, mas como sou responsável pela empresa eu tive que dar minha cara a tapa. Mas tenho fé em deus que tudo vai se resolver”, disse a mensagem em seu no whatsApp. De acordo Anderson, seu funcionário continua preso.

Dentista que assinava os atestados de óbito

O dentista, Marco Aurélio Dorsa, de 52 anos, era quem assinava os atestados de óbitos, se passando por outro médico. O caso foi descoberto depois que uma servidora do SVO, verificou algumas irregularidades no preenchimento do documento e ligou para o verdadeiro médico, que alegou não ter feito o serviço se constatando então a falsidade do atestado.

O responsável pelo caso, o delegado, Hoffman D’Avila, disse que o caso será encaminhado para a Dedfaz (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Defraudações e Falsificações).