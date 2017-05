A atração desta sexta-feira (26) no Macalé Casa de Shows é o cantor de funk MC Fioti. Pela primeira vez em Campo Grande ele é dono do hit do momento nos bailes, “Bumbum Tamtam”. O show é produto de uma parceria entre a W. E. Produções e Alemão Produções.

O show ainda contará com várias participações de MC’s regionais. Os ingressos estão a venda no Gugu Lanches. Mulheres não pagam até meia noite e homens pagam R$ 20 na Pista. Já o Camarote é R$ 30 para mulheres e R$ 40 para homens.