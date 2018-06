Um jovem de 24 anos, que não teve a identidade revelada, estava dormindo quando acordou e percebeu que o seu carro havia sido incendiado. O caso aconteceu no município de Dourados.

De acordo com o Dourados News, o veículo estava na garagem da casa do proprietário, que descansava no quarto, quando o fogo começou. O jovem acordou assustado e acionou a polícia.

Conforme o site de notícias, para conter as chamas, o rapaz jogou vários baldes de água no veículo. O interior do carro ficou destruído. No local, a vítima ainda encontrou um martelo e um galão de gasolina.

A vítima informou aos policiais que não tem ideia de quem possa ter realizado a ação e que não tem inimizades. O caso será investigado.