Dorival Betini assume Ibama

A nomeação para superintendente em Mato Grosso do Sul foi publicada no Diário Oficial da União

O delegado federal de Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso do Sul, Dorival Betini, foi nomeado ao cargo de superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de Mato Grosso do Sul. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (5).

Betini foi indicado pelo deputado federal Geraldo Resende (PSDB) e deixa a Delegacia de Desenvolvimento Agrário no Estado. “Estou deixando a delegacia para assumir outra pasta. Hoje eu devo procurar a sede do Ibama para encaminhar os documentos necessários”, relatou.

Após a nomeação, Betini fala sobre o novo desafio. “O Ibama desempenha um papel fundamental nos estados e no país, é uma pasta de suma importância”.

Betini também falou sobre a atuação no Estado, que é agrário. “Mato Grosso do Sul é um Estado muito agrícola. É uma luta diária, as pessoas querem produzir e para produzir desmatam, mas dá para conciliar a produção e a preservação do meio ambiente. O que falta é conscientização”.