Dorsa estava com garoto no momento da morte

Na noite de domingo (11) o médico cardiologista José Carlos Dorsa, faleceu depois de sofrer convulsões enquanto frequentava uma sauna no centro da Capital. Segundo informações da administração do local, repassadas à polícia, o médico estava em um reservado, no segundo andar, se divertindo com um garoto.

De acordo com informações da Polícia Civil, Dorsa chegou na Sauna Relax por volta das 16h e já estava reclamando de ansiedade e dores de cabeça. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h40 e ao chegar encontrou o médico caído de bruços no chão de uma sala no segundo andar do prédio.

O rapaz que estava com Dorsa, foi o primeiro a prestar socorro ao médico, mas ele foi embora antes da chegada da PM. A administração do local acionou primeiro a família do cardiologista, antes de acionar o socorro.

O socorro foi acionado pela família da vítima. Ao chegar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou todos os procedimentos possíveis, mas infelizmente o médico não resistiu e faleceu ainda no local.

A médica do SAMU observou que a vítima tinha um sinal de punção no braço esquerdo, mas que nenhum medicamento foi administrado pela equipe socorrista.

O Velório

O corpo do ex-diretor do Hospital Universitário, o médico João Carlos Dorsa será velado nesta segunda-feira (12). Segundo familiares, o velório começa a parir do meio-dia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande.