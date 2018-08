DOU promulga acordo bilateral entre Brasil e Paraguai

Foi publicado no Diário Oficial da União o decreto nº 9.471 que promulga o acordo bilateral entre os governos do Brasil e do Paraguai para a construção da ponte rodoviária internacional sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no país vizinhos.

A obra viabilizará o corredor bioceânico Brasil-Chile, passando pelo Paraguai e Argentina, encurtando distâncias e reduzindo custos de transporte rodoviário para os produtos do Estado em direção aos países asiáticos, via Oceano Pacífico. O único trecho não pavimentado está sendo implantado pelo Paraguai, entre as fronteiras com o Brasil e a Argentina.

O decreto n° 9.471 ratifica acordo firmado em 8 de junho de 2016 e foi assinado pelos ministros das Relações Públicas José Serra (Brasil) e Eladio Loizaga (Paraguai). A ponte rodoviária, vital para promover o desenvolvimento e a integração da região, será construída com recursos do Brasil e do Paraguai.