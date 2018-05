Douradense e ex-combatente da 2ª Guerra Mundial morre aos 95 anos

O ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, Alberto Penna Machado, morreu na tarde deste domingo (20) aos 95 anos. Penna estava internado no Hospital Militar de Campo Grande, e deixa história de patriotismo.

Segundo o site Dourados News, Penna foi soldado da Marinha do Brasil e participou da 2ª Guerra Mundial, integrando a FEB (Força Expedicionária Brasileira). Esteve em diversas formaturas e solenidades da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados. Sua última vinda à Brigada Guaicurus foi na Formatura do Dia do Exército, ocorrida no dia 19 de abril deste ano, onde foi agraciado com a Medalha da Vitória.

O velório aconteceu no templo da Segunda Igreja Batista da cidade, na rua Rio Brilhante, Jardim Água Boa.

O culto fúnebre acontecerá às 14h e o sepultamento às 15h no Cemitério Parque Primavera, próximo ao Hospital Universitário.