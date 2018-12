Nesta quinta-feira (20), Dourados, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul completa 83 anos de emancipação. O município abriga cerca de 220.965 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma área de 4.086,237 quilômetros².



Fruto dos ervais pontaporanenses, desde que foi fundado em 1935, o distrito sede de Dourados só cresceu e continua a crescer ano após ano.



No cenário econômico a cidade ocupa a 3ª posição de referência no estado com o Produto Interno Bruto (PIB) em R$ 7,8 bilhões, atrás apenas de Três Lagoas (R$ 9,2 bilhões) e Campo Grande (R$ 25,4 bilhões).



Atualmente, a principal fonte de renda está na agropecuária e no setor de serviços. São cerca de 67.997 pessoas ocupadas formalmente, segundo o IBGE. O ganho médio do trabalhador douradense é referente a 2,6 salários mínimos.



Ainda no setor econômico, neste ano levantamento da revista Exame realizado pela Urban Systems cravou Dourados como a melhor cidade do estado para se investir e a 44ª no país.

Campo Grande ficou na 55ª posição e Três Lagoas na 76ª. O estudo avaliou 100 municípios brasileiros ideais para quem quer empreender e utilizou como material de análise 42 indicadores, dentre eles:



- Crescimento da renda média de trabalhadores formais, crescimento do PIB e PIB per capita;

- Taxa de população extremamente pobre, depósito em poupança;

- Receita corrente líquida;

- Saldo de empregos;

- Exportações;

- Importações;

- Índice de desenvolvimento humano;

- Índices coleta e tratamento de esgoto;

- Taxa de analfabetismo;

- População em domicílio com energia elétrica;

- Índices de segurança – homicídios com arma de fogo por habitante.



Política

Assembleia Legislativa neste ano conclui o mandato representando Dourados os deputados George Takimoto (MDB), João Grandão (PT), Barbosinha (DEM), Zé Teixeira (DEM) e Renato Câmara (MDB).

A partir de janeiro de 2019, as cadeiras de Takimoto e João Grandão darão lugar para Marçal Filho (PSDB) e Neno Razuk (PR).



Também a partir de janeiro estará ocupando a cadeira de vice-governador de Mato Grosso do Sul o ex-prefeito de Dourados, Murilo Zauith (DEM).

Programação

Neste ano, será realizado shows musicais em comemoração ao aniversário de Dourados na praça Antônio João. O evento faz parte da programação do “Natal Para Todos - Dourados Brilha”, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced). As atrações iniciarão às 20h.

No comércio, as lojas ficam abertas até às 20h. O objetivo é aproveitar o feriado para fomentar as vendas de final de ano e possibilitar a compensação no dia 2 de janeiro.