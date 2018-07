Drenagem da Consul Assaf Trad começa na próxima segunda

A Prefeitura de Campo Grande vai iniciar em agosto, mês do aniversário da cidade, a primeira etapa do recapeamento da avenida Cônsul Assaf Trad. Será recuperado o pavimento de um trecho de 2,5 quilômetros da pista bairro-centro,entre a rotatória do macroanel e a avenida Marques de Herval.

A Caixa Econômica Federal autorizou a reprogramação para contemplar a obra dentro do projeto de pavimentação e drenagem do bairro Nova Lima, etapa A, que prevê também o recapeamento das avenidas Zulmira Borba (com duplicação), Marques de Herval e rua Jerônimo de Albuquerque..

“Enquanto está sendo viabilizado o recapeamento das três pistas em toda a extensão da avenida que terá um corredor do transporte coletivo, fizemos a opção de recuperar este trecho da pista bairro-centro ,onde o pavimento está mais precário, que é a principal via de acesso para quem chega a cidade pela BR-163 (saída para Cuiabá)”, explica o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

Antes de refazer o pavimento de uma pista da avenida, como parte do projeto do Nova Lima, foi implantado um tubo sob a Cônsul Assaf Trad, para o escoamento das águas pluviais captadas pela drenagem construída no bairro, evitando o surgimento de pontos de alagamento na pista.

Quarta pista

Já está em andamento a pavimentação da quarta pista, numa extensão de dois quilômetros, a partir da rua Alfredo Borba, que se estenderá até a avenida Marques de Herval. Na segunda etapa, o asfalto se prolongará por mais 550 metros, emendando com o asfalto existente a partir do cruzamento com a rua Emandina Silveira.

Quando todo o trajeto ficar ponto, a quarta pista vai ligar o Nova Lima ao Residencial Nova Olinda (numa Jacinto Máximo), região que concentra dois hipermercados e uma loja de departamento. Até o aniversário da cidade ficará pronto o trecho entre as avenidas Alfredo Borba e Dona Carlota Joaquina.

Drenagem

Nesta semana começou a abertura de valeta para construção de poços de visita da rede de drenagem de 581 metros implantada na pista lateral e que atravessará a Assaf Trad para acabar com pontos de alagamento perto do terminal Nova Bahia .

A drenagem faz parte das obras de infraestrutura do complexo Atlântico Sul, etapa-C, iniciadas em 2014. Elas foram interrompidas porque atravessam um trecho de 300 metros dentro de uma área particular.

O serviço foi retomado porque só agora a prefeitura conseguiu autorização do proprietário para implantar a tubulação, que se estenderá pela rua Alcindo Gasparini e por 45 metros na pista suplementar esquerda (sentido centro-bairro) da Cônsul Assaf Trad.

A nova tubulação se conectará com a existente na região do Residencial Abaeté, permitindo o escoamento das águas pluviais (que hoje ficam represadas na pista da avenida) até desaguarem no Córrego Segredo.

Estão sendo investidos R$ 338.378,93, recursos do PAC-Pavimentação, e contrapartida de R$ 100.935,78, viabilizada em parceria com o estado. Em toda a região do Atlântico Sul etapa-C, o contrato original é de R$ 1 milhão, para execução de 2,5 quilômetros de asfalto (2 quilômetros estão prontos) e 1,1839 km de drenagem ( 1.258, km está já concluído).