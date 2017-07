Drenagem para pavimentação do Bairro Nova Lima é iniciada

Já estão em andamento na Rua Padre Antônio Franco, esquina com a Rua Botafogo, no Bairro Nova Lima, desde a última quinta-feira (13), as obras de drenagem que precederão a etapa A de pavimentação do bairro.

A obra de R$ 22,6 milhões será lançada oficialmente em agosto pelo prefeito Marquinhos Trad, como parte das comemorações do aniversário da cidade. Ela conta com recursos de um financiamento do PAC- Pavimentação (R$ 20,8 milhões) e mais a contrapartida de R$ 1,7 milhão, assegurada pela parceria entre a prefeitura e Governo do Estado.

Nesta fase inicial a empreiteira responsável pela obra mobilizou 30 trabalhadores e na próxima semana, acompanhando o cronograma de execução drenagem, a concessionaria Águas Guariroba começa a implantar a rede de esgoto.

Na manhã desta segunda-feira (17) a movimentação de máquinas e funcionários era acompanhada por moradores como o aposentado Genivaldo de Melo, que chegou no bairro há 38 anos, depois de construir sua casa na Assunção Borba. “Só acreditei que desta vez o asfalto sairia mesmo depois que as máquinas chegaram e começaram abrir as valetas”, afirma.

São quase quatro décadas de espera pela infraestrutura e ele conta que neste período enfrentou toda sorte de dificuldades. “Poeira na estiagem, barro quando chove, buraqueira que deixa a rua intransitável”, resume. Já o morador Julio Ribeiro, que reside no mesmo local há 28 anos, conta que já pagou mais de uma vez pelo patrolamento do trecho da rua em frente de casa.

O que será feito

A etapa A da pavimentação e drenagem cobrirá o quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval, Jerônimo de Albuquerque, Zulmira Borba e Avenida Cônsul Assaf Trad. Serão implantados 8,75 quilômetros de drenagem, 19,38 km de pavimentação e 4,78 km de recapeamento. A drenagem contempla um tubo armco de 1,20 metro de diâmetro, que atravessará sob a Avenida Cônsul Assaf Trad (na altura da Rua Eugênio Lima), no chamado método não destrutivo. Ele terá a função de escoar toda a água pluvial do Nova Lima num piscinão (bacia de retenção) existente nos fundos do Alphaville. Esta intervenção resolverá o problema de erosão que surge num dos acessos ao Shopping Bosque dos Ypês.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o projeto prevê a duplicação da Avenida Zulmira Borba e recapeamento da Rua Marques de Herval (o corredor do Nova Lima), que receberá drenagem.

Também será realizada a pavimentação de um trecho de 450 metros da Rua Jerônimo de Albuquerque, danificada pela enxurrada que abriu valetas e comprometeu a tubulação de PVC corrugado (rib loc), que será substituída, bem como a construção de calçadas, com piso tátil.

As ruas que serão pavimentadas na etapa A9

Nesta primeira etapa da pavimentação do Nova Lima está programado o asfaltamento das ruas Sócrates; Dona Maria Izabel; Dom Sebastião Leme; Antônio Inácio de Loiola; Júlio Prestes; Eugênia Lima; Randolfo Lima; Assunção Borba; Martin Faustino; Botafogo; Eugênio Silvério; Alfredo Borba; Padre Antonio Franco; Firmo Cristaldo; Galiley; Aquiles; Celina Bais Martins, além das avenidas Carlota Joaquina e Cândido Garcia.