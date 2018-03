Droga encontrada no carro de Breno estava escondida na lataria

Cão farejador sinalizou que no carro havia droga

Ao menos 10 kg de maconha foram encontrados acondicionados na lataria do veículo de Breno Fernando Solon Borges na manhã desta quinta-feira (8), em Três Lagoas.

O veículo apreendido em abril de 2017 estava no pátio de veículos da Polícia Rodoviária Federal e não em pátio de loja para venda, como foi apurado anteriormente. A descoberta se deu quando um cão farejador, que realizava treinamento, sinalizou que no carro existiam drogas.

Mecânicos foram acionados e junto aos policiais, localizaram compartimento extra dentro do para-choque do carro, com a nova quantidade de maconha.

Na apreensão anterior, em 2017, apenas o reboque foi identificado com cerca de 130 kg de maconha, 199 munições de calibre 7,62 (fuzil) e 71 munições de calibre 9mm. O inquérito Policial tramita na Justiça Estadual de Água Clara.

O filho desembargadora e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE/MS), cumpre pena em Três Lagoas.