A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta segunda-feira (21), 48 kg de maconhas e R$ 44 mil em notas falsas. A ação aconteceu na rodovia BR -267, no município de Bataguassu.

De acordo com Nova News, um motorista identificado como E.M.O, 35 anos, que estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa conduzia um veículo Fiat Uno quando foi abordado pela PRF.

Segundo o site, em inspeção no interior do carro, foram encontrados nas laterais e no assoalho alguns tabletes de maconha, que totalizaram 48 kg. Os policiais ainda acharam maços de cédulas de dinheiro, contudo, notas falsas, no valor de R$ 44 mil.

Conforme Nova News, o condutor declarou que pegou o carro já carregado com os produtos ilícitos em Ponta Porã e que pretendia conduzi-lo até a cidade de Goiânia (GO). Ele revelou que receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O condutor e as mercadorias foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.