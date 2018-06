Drogas são apreendidas em brinquedos e alimentos

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu quatro encomendas com drogas que haviam sido postadas no Correios, em Campo Grande e no município de Coronel Sapucai. A ação contou com a ajuda dos cães farejadores e ocorreu na quarta-feira (27).

Em uma das caixas, havia uma cadeirinha de brinquedo para crianças e no seu interior estavam 11 tabletes de maconha escondidos. Outro volume estava com quatro potes de vidro cheios de haxixe prensados em uma embalagem para presente.

Os cães ainda auxiliaram os policiais a encontrarem mais maconha dentro de uma caixa de farol Xenon e, em outro pacote, havia “skunk” envolto em uma camisa.

A ação faz parte de uma operação padrão entre a PRF e os Correios que visa prevenir o tráfico de drogas nas encomendas suspeitas.