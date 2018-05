Duas agências dos Correios são alvos de bandidos

Duas agências dos Correios foram alvos de ladrões neste fim de semana nas cidades de São Gabriel do Oeste e Rio Verde.

De acordo com a Polícia Militar, em São Gabriel do oeste, na madrugada da última segunda -feira (14), um funcionário dos Correios compareceu a unidade policial e solicitou apoio, pois o sistema de alarme havia sido acionado. No local, os policiais constataram que a porta de acesso lateral do prédio estava com marcas de arrombamento, infelizmente osladrões já haviam fugido.

Segundo o site idest, os policiais realizaram buscas e localizaram na parte exterior do prédio, ferramentas que foram utilizadas para tentar acessar a sala do cofre da agência. O gerente entrou na sala e constatou que possívelmente não foi furtado nenhum objeto do local.

Em Rio Verde os ladrões entraram na agência e arrombaram o cofre. Não há informações do valor que foi furtado.

A Polícia Federal está realizando investigações e enviou peritos para Rio Verde a fim de realizarem levantamentos no local do furto.

Atualmente, os Correios em Mato Grosso do Sul dispõem de monitoramento por circuito fechado de TV, cofre com fechadura de retardo e sistema de alarme em todas as unidades de atendimento.