Duas carretas se chocaram na tarde desta sexta-feira (22), na BR-267, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com informações do site Nova News, com o impacto, as duas carretas pegaram fogo em seguida. Bombeiros de Nova Casa Verde de Nova Alvorada do Sul foram acionados para atenderem a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi para o local.

Informações preliminares apontam que o acidente não teria provocado a morte de nenhum dos condutores.