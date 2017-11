Duas carvoarias ilegais são interditadas em Ivinhema

Duas carvorarias ilegais localizadas no assentamento Gleba Azul, em Ivinhema, cidade a km de Campo Grande, foram interditadas nesta quinta-feira (16). As carvoarias, cada uma com um forno, funcionavam sem licença ambiental.

A madeira para enchimento dos fornos utilizada no fabrico do carvão era de eucalipto, que não precisa de autorização ambiental.

Os proprietários rurais, de 62 e 68 anos, residentes no assentamento, foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.000,00 cada um, por funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental.

Eles também responderão por crime e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção.