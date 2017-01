Duas mulheres foram presas na manhã desta segunda-feira (30), transportando 34 quilos de maconha, em um veículo de viajem, no município de Jardim. Ambas foram encaminhadas a delegacia, onde serão indiciadas por tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante aconteceu durante um bloqueio por volta das 5h, quando os policiais deram sinal de parada a um veículo Van que realizava o trajeto do Distrito de Bela Vista a Campo Grande. Em vistoria foram identificadas três mochilas, com um forte cheiro característicos de maconha.

Diante dos bilhetes, Etiany Souza do Nascimento de 25 anos, e Alessandra Letícia Ribeiro de Oliveira de 23 anos, foram localizadas e durante o interrogatório confessaram que pegaram os entorpecentes no Paraguai.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jardim.