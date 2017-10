Duas Mulheres foram vítimas fatais de acidente entre dois veículos na MS-386

Foi necessário equipamento pesado para retirar uma das vitimas das ferragens do carro

Uma colisão envolvendo dois veículos, na rodovia MS-386, que liga as cidades de Amambai e Ponta Porã, deixou duas mulheres mortas. As vítimas foram identificadas como Patrícia Batista Tome, de 30 anos e Sara Mascari Barbosa, 34.

Além das duas vítimas fatais, outras cinco pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de morte e foram encaminhadas ao hospital de Ponta Porã. Patrícia era passageira do veículo Toyota Corolla, morava em Naviraí e era comerciante. Sara estava em um Ford/Ka e residia em Ponta Porã.

Conforme informações do site Tá na Mídia Naviraí, Patrícia ficou presa nas ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou usar desencarcerador.

Segundo informações os passageiros do Ford Ka estavam retornando a Ponta Porã de um evento religioso que participaram em Amambaí.

Acidente

Por volta de 16h deste domingo, dia 22 de outubro, o Ford/KA colidiu frontalmente com um Toyota Corolla. Ainda não se sabe os motivos do acidente. Com a batida, o Ford Ka capotou e os dois veículos pararam às margens da rodovia.