Duas mulheres são assaltadas no Santa Emília

Na madrugada dessa quarta-feira (3) duas mulheres foram assaltadas, no Bairro Santa Emília, quando estavam a caminho do ponto de ônibus. Os assaltantes estavam em uma motocicleta e um deles estava armado e ameaçou uma das vítimas com a arma.

De acordo com o boletim de ocorrência Thaynara Sales Farias de Araujo (19) e Rosilene Lourdes Pereira (45) estavam caminhando até o ponto de ônibus, localizado na Avenida Internacional, Jardim Santa Emília, quando foram abordadas por dois indivíduos numa moto de cor escura, aparentemente preta ou verde.

Segundo as vítimas o passageiro desceu da moto e ordenou que Thaynara passasse o celular, mas como a vítima estava com uma mochila preta, ele levou a mochila, o celular, os documentos e cartões de Thaynara. Então o assaltante se virou para Rosilene e puxou a sua bolsa que tinha um celular, a quantia de R$ 120, cartão de vale transporte e dois óculos.

As vítimas afirmam que para assegurar o roubo o indivíduo que estava de posse de uma arma de fogo mostrou a arma para a Rosilene.

Depois do roubo os assaltantes seguiram pela Avenida Internacional, sentido ao Bairro São Conrado. As vítimas descreveram o passageiro como um rapaz jovem, negro, magro, altura em torno de 1, 70m, cabelos pretos encaracolados, sem barba ou bigode, com idade aparente entre 17 e 19 anos. No entanto não conseguiram identificar o piloto, por que ele estava de capacete e tudo aconteceu muito rápido.

O caso foi registrado na Depac Piratininga como roubo majorado pelo emprego de arma.