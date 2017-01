Arma do militar foi furtada no momento da agressão

Um policial militar de 22 anos foi espancado e teve sua pistola roubada por desconhecidos, no inicio da manhã deste sábado (28), numa conveniência, localizada entre as ruas Albino Torraca com a Weimar Torres, no Jardim América em Dourados. Outra vítima de 26 anos, que estava acompanhando o agente também ficou ferido e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até um hospital do município. Ambos não correm risco de morte.

As agressões iniciaram por volta das 5h, quando o policial e seu cunhado estavam numa conveniência comprando refrigerante, e foram abordados por um grupo de desconhecidos. No momento em que as vítimas estavam de saída do estabelecimento, foram agredidas a chutes no corpo e na cabeça.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou o agente para a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) e a outra vítima para uma Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Civil deverá investigar o caso.