Duas pessoas morrem carbonizadas em acidente na BR-163

No final da tarde de quinta-feira (30), duas pessoas, ainda não identificadas, morrem carbonizadas em decorrência de uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão no quilometro 704 da BR-163, próximo à praça do pedágio entre Rio Verde de MT (MS) e Coxim.

Segundo informações do site Coxim Agora a caminhonete uma Ford Ranger, placas de Joviânia (GO) seguia no sentido Rio Verde – Coxim quando teria aquaplanado e rodado na pista em seguida acabou colidindo de frente com o caminhão Mercedes Benz, placas de Coxim que era conduzido por John Kenedy Araújo Correia, de 27 anos, seguia no sentido contrário.

Após a colisão, a caminhonete pegou fogo e as vítimas, que seriam um casal, acabara morrendo carbonizadas pelas chamas que também destruíram o caminhão que estava carregado com materiais de construção.

O caminhoneiro e a passageira do caminhão Valdenira de Almeida Furtado, de 32 anos, ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe da CCR MS Via e foram encaminhados ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

Equipes da CCR MS Via, PRF (Polícia Rodoviária Federal) Polícia Civil de Rio Verde e Peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim estiveram no local averiguando as causas do acidente. A rodovia ficou interditada em ambos sentidos.