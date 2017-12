Acidente entre carro e moto deixa dois mortos na BR-262

Dois jovens morreram e outras duas pessoas ficaram feriadas em um acidente entre um carro e uma motocicleta na tarde do último domingo (17), na rodovia BR-262, em Terenos, cidade a 28km de Campo Grande.

As duas pessoas que morreram estavam na motocicleta, o condutor foi identificado como Leonardo Teixeira de Jesus, de 23 anos, já a pessoa que estava na garupa estava sem documentos e ainda não foi identificada.

Segundo o boletim de ocorrência os veículos bateram de frente, a motocicleta seguia sentido Dois Irmãos do Buriti e o carro no sentido contrário. De acordo com a perícia, a motocicleta invadiu a pista contrária.

Após a batida, o carro perdeu o controle, saiu da pista e bateu em uma árvore. Cícero Francisco da Silva, de 62 anos, e Vera Lúcia Camargo da Silva, que estavam no carro ficaram feridos e foram encaminhados para o Posto de Saúde local.