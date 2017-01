Duas pessoas morreram e três ficam feridos após carro colidir em árvore

Uma mulher e uma adolescente morreram, e três pessoas ficaram feridas, na manhã deste sábado (14), após um veículo se chocar com uma árvore, na MS-178, em Bonito. As vítimas foram encaminhadas em estado grave para o hospital do município e depois transferidas para Campo Grande.

Segundo o site Bonito Informa, o condutor de um carro com placas de Itaporã, com cinco pessoas da mesma família, teria dormindo ao volante e perdido a direção do automóvel, saindo da pista e colidindo contra uma árvore.

Apesar da gravidade, todos os feridos foram levados para o hospital do município de depois transferidos para Campo Grande, mas não correm risco de morte.

Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local registrando a ocorrência.