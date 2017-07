Duas pessoas são vítimas do falso primo e perdem R$ 8 mil

Coincidência ou não, os dois casos são iguais e acontecaram no interior do Estado

Duas pessoas são vítimas do falso parente e perdem R$ 8 mil, ambas são do interior do Estado. Mesmo sendo um golpe antigo as pessoas, às vezes com pouca informação, se deixam levar pela lábia do criminoso. Os casos foram registrados nessa sexta-feira (7) como estelionato.

A ação do bandido é sempre o mesmo, a pessoa recebe um telefonema onde do outro lado da linha tem alguém que se diz primo de quem atendeu ao telefone. E assim começa o golpe. O criminoso diz que estava indo visitar a vítima e o carro estragou no meio da estrada e precisa de dinheiro para pagar o conserto.

Em um dos casos, que aconteceu em Ponta Porã – a 317 de Campo Grande, Antônio Moacir Padilha, 64 anos, recebeu uma ligação de um celular com DDD de Mato Grosso do Sul, onde a pessoas dizia ser seu primo. Com a desculpa que seu carro quebrou na estrada pediu dinheiro para a manutenção.

O criminoso pediu R$ 1,980, sem questionar o idoso fez o depósito em uma conta do Banco Sicred de Sorriso (MT). Moacir recebeu outra ligação do suposto primo que pediu mais dinheiro, pois precisava trocar outra peça do carro. Dessa o valor foi de R$ 2,480 em outra conta. Só depois do segundo depósito a vítima resolveu desconfiar do caso e acionou a polícia.

O falso primo ataca novamente

Se os casos têm alguma ligação ou não o modo de agir é igual. A história do criminoso se repete. Fábio Siqueira Fernandes, 41 anos, que mora Sete Quedas – a 473 km da Capital, também caiu no conto do falso primo. Ele recebeu uma ligação de um homem dizendo que era seu parente e que estava indo visita – ló quando seu veículo estragou na estrada próximo a Iguatemi.

Com isso o estelionatário pediu que Siqueira depositasse R$ 3,9 em uma conta do Banco do Brasil de Cáceres (MT). Também sem questionar a pessoa que estava do outro lado da linha, Fábio efetuou o depósito.

E só depois de dar o dinheiro para seu primo falso resolveu procurar a polícia e registra queixa. Os casos seguem sob investigação da Polícia Civil e ninguém foi preso.