Duas rodovias do sul do Estado seguem interditadas

As duas rodovias estaduais que desmoronaram com as fortes chuvas na região Sul do Estado, já começaram a receber os trabalhos de recuperação. A MS-386, entre Japorã e Iguatemi, foi totalmente obstruída e não permite a passagem de veículos. Já a MS-141 permite a passagem de veículos leves em meia pista.

De acordo com a 7ª Regional da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), localizada em Naviraí, na manhã desta quinta-feira (4) uma equipe da empresa Campo Terra, terceirizada da Agência, já está na MS-386 realizando os trabalhos de reconstrução dos tubos, e se o tempo colaborar o trânsito para veículos poderá ser retomado até domingo (7).

Já na rodovia MS-141, a recuperação do trecho do Km 28, entre Navaraí e Ivinhema, deverá demorar mais um pouco. A Residência Regional de Agesul explica que em virtude dos recessos de fim de ano a empresa terceirizada responsável trabalha com uma equipe reduzida. A Agência afirma ainda que apesar da equipe reduzida, no local, já foi iniciada a reconstrução da base dos tubos de drenagem e a empresa já foi notificada para atender com agilidade a demanda local.