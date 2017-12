Duas UPAs têm pediatras na manhã de hoje

Duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) atendem crianças em todos os períodos do dia nesta quarta-feira (20).

De acordo com a escala médica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), na manhã de hoje duas UPAs têm pediatras e a tarde três unidades terão atendimento infantil.

Durante a manhã apenas as unidades Coronel Antonino e Vila Almeida contarão com atendimento infantil, com cinco pediatras em cada unidade. No período da tarde, além das duas UPAs durante amanhã, a unidade Universitário também terá atendimento pediátrico.

No período noturno, segundo a escala, apenas as unidades Santa Mônica e Aero Rancho não terão atendimento pediátrico.

Já o atendimento para adultos está disponível em todas as dez unidades durante a manhã, a tarde e a noite de hoje.

Confira a escala médica completa: