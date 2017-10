Duas UPAs terão atendimento de pediatras durante a manhã desta segunda-feira

Durante a manhã, dessa segunda-feira (30), as UPAs Coronel Antonino e Vila almeida terão atendimento infantil, com nove pediatras distribuídos nas duas unidades. No período da tarde, com seis pediatras, a UPA Coronel Antonino é a única a atender crianças.

Já no período noturno, segundo a escala oito centros de saúde da cidade terão atendimento infantil. 32 pediatras estarão distribuídos nas unidades Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninha, Leblon, Coophavilla II, Nova Bahia e Tiradentes.

Confira a escala completa: