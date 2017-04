Dupla responsável por onda de furtos no Tiradentes é presa

Dois homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (26) no bairro Tiradentes. A dupla suspeita de arrastões na região.

As guarnições do Grupamento Especializado com Apoio de Motos (GECAM) e da Radiopatrulha do bairro Tiradentes foram acionados via Centro Integrado de Operações de Segurança? (CIOPS) para atender à denúncia feita por populares, que dois homens teriam arrombado o portão e a porta da frente de uma residência, e que estariam furtando objetos.

No local, os militares foram informados que os suspeitos, ao perceberem que foram vistos pelos vizinhos, saíram do local fugindo pelos telhados. Logo foram localizados no telhado de uma casa, onde o proprietário franqueou a entrada dos policiais que conseguiram deter os dois homens que tentaram se desvencilhar dos objetos furtados, que foram reconhecidos pelas vítimas.

Sabendo da ocorrência de um furto à uma drogaria no dia anterior, guarnição da Radiopatrulha Tiradentes que tinha conhecimento das imagens das câmeras de segurança, indagou os autores sobre este e outro furto a uma loja de cosméticos, que a dupla teria cometido, foi quando ambos confessaram a autoria também destes dois crimes. Uma nova diligência foi realizada até a casa de um dos autores e de um receptador que não foi encontrado no local, porém mais objetos provenientes dos furtos foram encontrados além de duas bicicletas que ao serem checadas no sistema policial constaram como furtadas e também foram apreendidas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos autores que juntamente com todos os objetos apreendidos, foram entregues na DEPAC Piratininga para providências.