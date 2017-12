Dupla armada assalta posto de combustíveis em Nova Andradina

Os assaltantes levaram aproximadamente R$1.200 do caixa.

Na madrugada desse domingo (31), por volta das 2h, dois homens armados assaltaram um posto de gasolina em Nova Andradina. Pela manhã o funcionário do posto de gasolina, Paulo Roberto Wolf (57), compareceu na 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina relatando o assalto.

De acordo com o site Nova News a vítima disse que trabalha no posto como vigia há 10 anos e que, por volta das 02h deste domingo (31), dois homens em uma moto chegaram ao estabelecimento. O funcionário então perguntou se eles iriam abastecer a motocicleta, momento em que o garupa desceu e, de posse de um revólver, anunciou o assalto.

O criminoso pediu que a vítima fosse até o fundo do caixa, em direção à porta de acesso ao depósito da conveniência. Após constatar que estava fechada, ordenou que o vigia ficasse em um canto, enquanto abriu a gaveta do caixa e subtraiu a quantia aproximada de R$ 1.200,00, deixando o local em seguida.

Segundo o funcionário do posto, as características do criminoso que estava armado e que o abordou são: pele escura, cerca de 25 anos de idade, 1,80 de altura, bigode fino, vestia blusa preta e calça jeans. Nas palavras da vítima, como o outro indivíduo não chegou a descer da moto, não foi possível observar suas características.

O posto de combustíveis possui câmeras de segurança que podem ter gravado a ação da dupla.

O caso foi registrado na 1ª DP de Nova Andradina como Roubo.