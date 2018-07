Dupla de irmãos é presa por tráfico de drogas

Na tarde desta segunda-feira (9), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prendeu em flagrante uma dupla de irmãos pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a assessoria, os irmãos, Tiago da Rosa Camargo, 29 anos e Jaqueline da Rosa Camargo, 28 anos, foram detidos momentos depois de adquirir dois tabletes de cocaína que se destinavam ao comércio.

Com o flagrante da dupla, a equipe da Denar efetuou incursão no imóvel de Thiago Leonel da Silva, 29 anos, que entregou a droga aos irmãos, onde foram apreendidos 36 tabletes de pasta base de cocaína somando 36,7 kg da droga. Também foram encontrados uma farta quantia em dinheiro, uma pistola calibre .380 com numeração raspada, balança de precisão e outros petrechos para preparo da droga, bem como diversas anotações e contabilidades referente ao tráfico de drogas, que deixam claro que Thiago é um grande distribuidor de entorpecente.

O terceiro envolvido foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A investigação se iniciou através de um trabalho de inteligência, somado a denúncias anônimas recebidas nos telefones da Denar.